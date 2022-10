“Es por ignorancia”: Los mensajes cruzados entre Nicole Block y su ex esposo tras acusarlo de maltrato

“Me encuentro emocionalmente agotada…”. De esa manera, la actriz chilena Nicole Block abordó las horas posteriores a la denuncia que realizó a través de su Instagram en contra de su ex marido.

Las graves acusaciones que pesan sobre el compositor datan desde la jornada del martes, cuando la intérprete acudió a sus redes sociales para relatar una serie de hechos violentos protagonizados por quien era su pareja, asegurando que sufrió golpes y otras situaciones de connotación psicológica.

Al respecto, la actriz acudió nuevamente a su cuenta para “agradecer de corazón los miles de mensajes que he recibido: Apoyándome y validándome”.

“No se imaginan lo importante que es para mí sentir su apoyo y sentir que no estoy sola en esto… Muchas gracias”, agregó Block mediante una historia.

La publicación que realizó Meza

Por otro lado, horas antes, el acusado despertó las especulaciones al publicar una historia en Instagram donde habló de la “mentira” como fenómeno en sí, sin relacionarlo directamente con las palabras de Block.

Con una cita del filósofo francés Jacques Derrida, el hijo de Delfina Guzmán habría hecho frente a lo ocurrido con su ex esposa.

“Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente”, reza el inicio del texto que compartió, continuando con que “la mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: En el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros”.

“Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira“, sentencia el mensaje.

Una eventual indirecta que también, posteriormente, habría sido respondida por Block con una frase del filósofo griego Sócrates. “La verdad se identifica con el bien moral, esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien”.

Origen de la denuncia

Tal como se indicó, la actriz Nicole Block fue quien acusó públicamente a su ex esposo de violencia física y psicológica durante su matrimonio.

Hay que recordar intérprete se casó con el compositor nacional en 2018, pero solo un par de años después decidieron finalizar su relación. Aunque en julio de 2020 anunció su reconciliación con el músico.

En ese entonces, Block dejó de lado su carrera actoral en Chile para radicarse en Estados Unidos, con el objetivo de acompañar a su ex marido en su carrera musical.

Este martes, la joven compartió un video registrado el 6 de octubre de 2019, durante su estadía en Santa Mónica, California. Además, la publicación va acompañada de un extenso texto en que relata distintos momentos de la relación.

“Lamentablemente esto no ha cambiado. He guardado silencio por años, pero ya no más”, comenzó diciendo Nicole en el post, donde entregó detalles de los maltratos que dijo haber sufrido en este periodo, los cuales se mantendrían hasta la actualidad.

“Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy”, acusó en un mensaje dirigido a su ex pareja.