(Agencia UNO) – Este domingo, el candidato presidencial progresista Marco Enríquez-Ominami cuestionó la candidatura del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por sus posturas sobre el posnatal de emergencia, el cuarto retiro, entre otros.

“Diputado Boric, yo entiendo que usted sea improvisado y que -a ratos- se le vea un poco inmaduro y peleador, pero esto es el rigor, su propuesta de impuesto al cuarto retiro es injusta porque le está cobrando impuesto a gente que gana 900 mil pesos. Aplíquele impuestos a la familia Matte, que retiró 1.250 millones de dólares, no se lo aplique a las clases más pobres”, emplazó el líder del PRO tras presentar la propuesta que busca extender, en el corto plazo, los beneficios del postnatal de emergencia, y contar con una Ley de Cuidados Postmaternales que extienda el actual postnatal vigente a 12 meses.

Además, señaló tener diferencias con Boric respecto del estallido social. “Leí por ahí, que el 18 de septiembre, que el verdadero 18 será el 18 de octubre, el día de la refundación de la patria. Ese día 18 de octubre, en que usted firmó un acuerdo de paz que omitía a las mujeres, a los pueblos originarios y a los independientes. Por eso quisiera decirle, fraternalmente, que muchas de sus propuestas son interesantes, pero poco rigurosas”, apuntó.

“Creo que la candidatura de Boric, que es una candidatura con entusiasmo, ha demostrado inmadurez y falta de preparación. No se celebra un 18 de octubre, se conmemora, esa es la palabra, el lenguaje es muy importante. El día de mañana es un día clave en que también terminó en un mal acuerdo de paz”, agregó.

Por otra parte, Enríquez-Ominami llamó “a las candidaturas de oposición a ser más rigurosas, las siento –francamente- muy incapaces de enfrentar a Kast más allá de los dimes y diretes, y el día de mañana, en que también tenemos que unirnos para enfrentar de otra manera a Kast, no desde una manera, a mi juicio, inmadura, sino de frente. Kast es un peligro para la democracia y veo con temor hoy que la segunda vuelta va a ser entre una propuesta inmadura, una propuesta poco preparada, y una propuesta de alguien que representa ideas nada republicanas”.

Sobre el 18 de octubre, Marco Enríquez-Ominami explicó que se trata del “fin del estado patriarcal, del estado violento. Terminó un tipo de Estado, qué están haciendo es lo que estamos en disputa, está en disputa el nuevo Chile. Todo puede ser peor, podríamos retroceder, si pierde la Constituyente iremos marcha atrás”.

“Todo puede ser peor, por eso no me gusta la candidatura de Boric ni la de Kast, ni el debate en el que estamos. El 18 de octubre termina un tipo de violencia, la pregunta es ¿nace otro tipo de paz? Por eso llamo a los chilenos a elegir bien, no se tomen a la ligera las elecciones presidenciales e interpelen al diputado Boric. Y lo llamo (al diputado) a ser más riguroso, claramente usted no está preparado para ser presidente de Chile, cuando escucho las propuestas, cuando escucho su manera de aplicarle impuestos a los chilenos. Atrévase con la familia Matte, que retiró este año. Criminalizar a la gente que hace retiros de las AFP es demostrar poca preparación”, concluyó.