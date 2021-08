Por cuarta vez, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), ex militante socialista, líder del Partido Progresista (PRO) y uno de los fundadores del Grupo de Puebla, busca llegar a La Moneda.

Tras ser absuelto de los cargos de fraude al fisco por el caso OAS, ME-O no lo dudo y volvió a apuntarse para competir en la carrera presidencial. “No me puedo resignar a que no se produzcan los cambios. Es mi combate”, aseguró en conversación con El Mercurio.

En esa línea, el candidato presidencial aseguró que “yo creé Unidad Constituyente, con Elizalde y Chahin. Pero luego, el 17 de mayo, prendí la televisión y vi al presidente del PS camino a RD para armar una primaria con ellos. No llamó a Chahin ni nos llamó a nosotros”.

Posteriormente, recalcó que “Boric y Jadue no se preocuparon tampoco por la unidad y la rompieron. Después, cuando Elizalde vuelve al mismo pacto que había abandonado, él y Maldonado me dicen, como abogados, que no puedo participar en la consulta porque tengo problemas con la justicia”.

En la misma línea, analizando los momentos de tensión que se vivieron en el Servel mientras quedaban pocas horas para inscribir las primarias legales, ME-O declaró: “fue Boric el que dividió a la oposición”.

En ese sentido, reflexionó: “Yasna Provoste tuvo una muy mala consulta y Boric, que se estacionó en las encuestas, no quiere dialogar. No permitiré eso. No voy a resignarme a que el mundo político del que yo vengo quede huérfano”.

El líder de PRO cree que “es evidente que no son los indicados y el sábado pasado se demostró. El partido de Allende, Bachelet y Lagos sacó 30 mil votos, una vergüenza”.

“No me voy a quedar con los brazos cruzados si mi ex partido, el de Allende, tiene 30 mil votos”, argumentó, recordando su militancia entre 1990 y 2009 en el Partido Socialista.

¿La cuarta es la vencida?

Respecto a su nuevo intento para llegar a ocupar el sillón presidencial, ME-O confesó que “me han dicho que soy patético. O sea, Allende es un patético, Lula un lamentable, Mitterrand un decadente. ¿Por qué la perseverancia, mejorar tus propuestas, diversificar tus herramientas, es patético?”.

“No conozco muchos liderazgos públicos que estén dispuestos a arriesgarlo todo, como yo. En cambio, cuando Boric rompe la unidad, por miedo a perder, eso sí es la vieja política”, dijo.

Aún con todas las críticas expuestas, el candidato es claro: “yo me comprometo, unilateralmente, a que de no pasar a segunda vuelta, apoyaré al que sí lo haga. Llamo a que nos juntemos el lunes en una notaría a firmar eso. Yo estoy, a la hora que quiera”.