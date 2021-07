Un amplio respaldo obtuvo el ofrecimiento hecho por el Consorcio de Universidades del Estado a los convencionales constituyentes. El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, anunció que enviaron una carta a la presidenta de la CC, Elisa Loncón, en la que pusieron “a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams”.

La invitación llegó luego que la CC tuviera que suspender su primera sesión debido a fallas técnicas que no les permiten cumplir sus funciones. Los constituyentes denunciaron que en el lugar no había cámaras, computadores ni micrófonos habilitados.

El Gobierno confirmó el lunes que la sesión de este martes también tendría que ser suspendida.

Ante esta situación, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, agradeció la oferta realizada por las universidades y destacó que “estos son los gestos que el país necesita para construir una institucionalidad al servicio del interés general”.

Este martes, tanto él como Loncón se reunirán con el rector Vivaldi para evaluar la propuesta y “garantizar el trabajo constituyente”.

“Si el Gobierno no garantiza las condiciones institucionales, técnicas y sanitarias necesarias para que la Constituyente funcione con normalidad, haremos todos los esfuerzos para construirlas desde la Convención”, afirmó Bassa.

Por su parte, y en conversación CNN Chile, la presidenta de la CC manifestó que “si el gobierno no tiene voluntad, no podemos nosotros detener el proceso, tenemos un mandato con un plazo para alcanzarlo, y no porque el Gobierno no esté haciendo el esfuerzo necesario nosotros vamos a estancar el proceso”.

Estas son algunas de las reacciones al anuncio de Vivaldi:

Excelente iniciativa de los rectores de Universidades estatales , el rector Zolezzi de USACH siempre facilitador de procesos democráticos y la presidenta Elisa Loncon es académica de USACH — Helia Molina Milman (@Hmolinamilman) July 6, 2021

Poner a las universidades al servicio de las transformaciones sociales contando además con instalaciones en todo el país que habilitan itinerancia de la CC, sacar a la CC de problemática sede de Congreso (poder constituido) y alejarla de tutelaje del gbno afirmando su autonomía https://t.co/ARHZGgvKhL — Karina Nohales (@KarinaNohales) July 6, 2021

Excelente! Nada como el rol de las universidades públicas!!! Bien @EnnioVivaldi https://t.co/ABsY82GVb5 — Lucía Dammert (@LuciaDammert) July 6, 2021

Qué extraño ese ofrecimiento. Las universidades públicas son incapaces de garantizar a los alumnos que podrán ir a clases sin temor a que otros se tomen los planteles y obstruyan el normal funcionamiento de las clases. https://t.co/6hKW47KSml — Patricio Navia (@patricionavia) July 6, 2021

Que bien las Universidades Públicas! https://t.co/wWvqrCktM3 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 6, 2021