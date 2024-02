Michelle Bachelet y su adiós a Sebastián Piñera: “Su corazón liberal” alentaba las diferencias

La ex presidenta Michelle Bachelet asistió y fue parte del funeral de Estado del ex mandatario Sebastián Piñera desarrollado la mañana de este viernes en el Salón de Honor del ex Congreso. Una ceremonia en la que aprovechó de destacar algunas cualidades de la otrora autoridad.

Junto con reiterar sus condolencias a cada uno de los familiares presentes, la ex Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU destacó que “hay un país y un Estado que los acompaña” en medio del dolor.

La trayectoria de Piñera en voz de Bachelet

“La construcción colectiva de nuestro presente no sería lo que conocemos sin su sobresaliente participación”, reconoció la ex jefa de Estado, asegurando que “retratar su paso por la historia chilena, nos da la oportunidad de reflexionar sobre dos elementos centrales de la política”.

En ese sentido, Bachelet hizo hincapié en la importancia de construir acuerdos y “aceptar que los cargos de alta responsabilidad política tiene un peso ineludible que no puede esquivarse, y la rendición de cuentas tiene que ser comprendida con humildad y como parte del espíritu democrático”.

Seguido de esto, destacó que “lo que nunca hizo Sebastián fue restarse”, y que desde su trabajo como líder del país en sus dos mandatos, “fue donde más desplego sus grandes capacidades, pero fue también desde donde pagó el precio más alto de ser autoridad”.

“Quiero destacar en él a un interlocutor capaz de dialogar, de escuchar críticas y de argumentar”, complementó, haciendo frente además a sus diferencias políticas, las cuales “por supuesto tuvimos”.

“Pero quiero destacar algo que nadie podrá arrebatarle al presidente Piñera: Las diferencias no lo incomodaban, su corazón liberal las alentaba“, dijo.

Esta frase causó especial impacto en los presentes, quienes interrumpieron el discurso de Michelle Bachelet para dar una nueva ovación al ex presidente.

Estallido social

Uno de los puntos claves del último gobierno de Sebastián Piñera fue el estallido social, algo que Bachelet catalogó como “la prueba más exigente para todas las instituciones y fuerzas políticas”.

“Como siempre, el presidente Piñera se abrió a conocer otras visiones. Hablamos muchas veces en ese periodo en que me llamaba para preguntar mi opinión o para contarme lo que quería hacer“, reconoció.

Y fue así como la ex mandataria destacó una gestión en medio de dichos cuestionamientos: “Fue él quien invitó a las Naciones Unidas a elaborar un informe riguroso y con recomendaciones para abordar las graves violaciones a los Derechos Humanos, y el resultado fue público y transparente. Eso lo honra mucho“.

“Quiero destacar una valiosa consistencia en la forma en que Sebastián Piñera entendió la salida a los grandes momentos de ruptura. Tanto en la dictadura y el estallido, eligió la salida institucional de dar poder a la ciudadanía mediante el voto“, expuso.

Al cierre de sus palabras, sostuvo que “el tiempo será el mejor juez para juzgar sus decisiones y figura de manera equilibrada”.

