La ex presidenta de Chile, y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reflexionó sobre el futuro político del país en marco del desarrollo del proceso constituyente y el comienzo de un nuevo gobierno de la mano del mandatario electo, Gabriel Boric.

En conversación con El Mercurio, la ex presidenta Bachelet afirmó sentirse “esperanzada” con el órgano redactor de la nueva Carta Magna.

“La gente llegó a la convicción de que no basta muchas veces con cambiar leyes, sino que uno requiere una Constitución que pueda ser mejor garantía de sus derechos. Yo no me atrevería a adjudicarme ninguna maternidad a ese respecto”, aseguró.

Lee también: Schonhaut: “El PC no puede seguir replicando su intento de competir o excluir al Frente Amplio”

Del mismo modo, manifestó que en su gobierno “teníamos claro que era necesario cambiar la Constitución hace rato y habíamos planteado no sólo la necesidad, sino que desarrollado un proceso que fue muy interesante”.

¿Por qué no funcionó? Según Michelle Bachelet, “fue en otro momento político, cuando menos gente tenía la sensación de que un cambio constitucional era fundamental”.

En ese sentido, la ex mandataria cree que “el proceso que nosotros iniciamos ayudó a que mucha gente tuviera más conciencia, pero hoy es otro tiempo. De hecho, yo llegué a la convicción de que lo que nosotros habíamos propuesto antes ya no servía (…) había otro cuadro político, otro apetito o falta de apetito por una Constitución a través de una Asamblea Constituyente”.

Lee también: Gobernadora Cristina Bravo tras gesto de senador Coloma: “Deben entender que la sociedad cambió”

“Chile tenía una perspectiva de que todo estaba mal y poco se veía para adelante para los más necesitados. Y tengo la impresión de que tanto la elección de Gabriel Boric como la Convención Constitucional constituyen para la gente la esperanza de que se podrán hacer cambios en áreas que sienten muy injustas y por muchos años”, manifestó la ex presidenta Bachelet.

📢 ¡Conoce los detalles de la conversación de la ex Presidenta @mbachelet con el candidato @GabrielBoric, realizada el pasado domingo en la casa de la ex Mandataria, aquí!👉 https://t.co/zcs3rLv6NL#BoricPresidentedeChile 🌳 #GabrielNosUne pic.twitter.com/RHBhKhJ17o — Horizonte Ciudadano (@h_ciudadano) December 15, 2021

Finalmente, la Alta Comisionada le envió un mensaje a los constituyentes: “Empiezan a votar las definiciones específicas, que le comuniquen a la gente en qué están, cuáles son las opciones, que hagan mucha pedagogía. La única manera para que la decisión final sea lo más inclusiva posible es que la gente esté muy bien informada”.