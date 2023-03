Michelle Bachelet no asistió a cita de mediación para acuerdo sobre deuda de pensión de Sebastián Dávalos

La ex presidenta Michelle Bachelet no asistió a la cita de mediación solicitada por su ex nuera, Natalia Compagnon, para lograr un acuerdo sobre la deuda de pensión alimenticia que lleva el hijo de la ex mandataria, Sebastián Dávalos. Se trata de una instancia prejudicial que precisamente busca evitar llegar a juicio. Dávalos tampoco llegó, pues se encuentra en España y asegura que no ha sido notificado, además de acusar que su ex pareja es quien impide un acuerdo. El conflicto tiene varias aristas, porque Dávalos también tiene prohibición de acercarse a Compagnon por motivos de presunta violencia intrafamiliar.