Ex pdta. Bachelet llamó a “tender puentes” por reforma previsional: “Soy prisionera de la esperanza”

La ex presidenta Michelle Bachelet participó este viernes en un encuentro por pensiones encabezado por el presidente Gabriel Boric y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en la comuna de Macul.

La ex mandataria apoyó la idea de reformar el actual sistema previsional y recordó las veces que intentó impulsar una medida de este tipo durante sus gobiernos.

“Mandamos dos proyectos de ley, uno para crear un ente para elegir entre lo público y lo privado y otro para generar la cotización de los empleadores (…) Lamentablemente lo perdimos en el Parlamento“, indicó.

En ese sentido, afirmó que “las dos comisiones dejaron claro el diagnóstico, se había cuál era la enfermedad. Era un sistema que tenía una legitimidad de origen, porque fue impuesto en la dictadura sin debate democrático“.

“Nuestro país necesita un sistema previsional que mejore las pensiones, que además sea respetado por todos y todas. Tiendo a entender que las personas no tienen la mejor opinión sobre las AFP, así lo demuestran algunas encuestas donde figuran entre lo más bajo de las mediciones de confianza”, agregó.

Bachelet y reforma previsional: “Soy prisionera de la esperanza”

La ex presidenta Bachelet destacó algunas medidas que contempla el proyecto de reforma previsional del Gobierno, como la creación de un seguro social y la disminución de la discriminación hacia las mujeres.

“El debate ha sido largo y no puede seguir alargándose, ustedes no pueden seguir esperando. Creo que el foco no puede ser sólo las AFP y sus intereses económicos, sino que el foco tienen que ser ustedes, los pensionados y pensionadas que no pueden llegar a fin de mes”, indicó.

Bachelet hizo un llamado “tender puentes” entre todos los sectores políticos para que esta reforma prospere en el Congreso. “Para esto necesitamos luquitas, así que necesitamos pacto fiscal para que llegue dinero y el gobierno pueda llevar adelante y las pensiones se puedan mejorar ahora, no más adelante”, sostuvo.

“Yo soy prisionera de la esperanza, no quiero perder la esperanza (…) Mejorar las pensiones futuras es un imperativo vital, moral, ético y también de cohesión social, y espero que exista un amplio consenso sobre ello”, añadió.

Síguenos en