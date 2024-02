Michelle Silva y el autor confeso: Las discrepancias en investigación y porqué se habla de agresión sexual

Al darse a conocer la muerte de Michelle Silva tras la declaración confesa realizada por el imputado Claudio Figueroa, las indagatorias estuvieron principalmente en el hallazgo del cuerpo en el Río Aconcagua. Pero una vez logrado lo anterior, comenzó a posicionarse una discrepancia que ahora apunta a la causa de su deceso.

Si bien en su propio testimonio el acusado sostuvo haberla asfixiado con un cordón después de un supuesto robo, hay luces en su relato y el de su hermano que podrían vincularse a alguna acción sexual. ¿Por qué y qué dice la familia de la víctima al respecto? Lo revisamos a continuación.

El relato de Claudio Figueroa

Durante la audiencia del pasado 24 de enero y luego de haberse entregado en un cuartel de la PDI en medio de la búsqueda de la joven de 20 años, Figueroa dio su relato a las autoridades explicando su versión de los hechos ocurridos la madrugada del 6 de enero en San Felipe.

Cabe mencionar que actualmente el imputado se mantiene en prisión preventiva tras haber sido formalizado por el delito de femicidio. Una figura legal que podría ser modificada dependiendo de los antecedentes que arroje la autopsia del Servicio Médico Legal.

Ahora, regresando al relato del acusado, éste expuso que “la noche del viernes 5 de enero, me metí a la aplicación para comprar drogas y encontré el perfil con una foto de una niña“.

“Me ofreció psicotrópicos y comencé a hablar con ella para comprarle drogas, dándole las indicaciones para que se pudiera juntar conmigo, diciéndole que debía llegar a calle Maipú”, detalló.

Después de organizar este encuentro, finalmente se concretó en la casa de la madre de Figueroa. Recinto al que ingresó Michelle y no salió nunca más.

La clave de la incógnita

“Estando en la pieza, me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró ‘clona’, pero le dije que eso no quería y le dije que me esperara un rato que iba al baño“, continuó Figueroa.

En ese momento, el femicida salió de su habitación y se acercó a su hermano para pedirle preservativos. Este último es el dato clave que genera varias dudas en la familia de la víctima, ya que al solicitar este elemento se abre la puerta a alguna acción de carácter sexual, ya sea consentida o no consentida.

Al llegar unos minutos después a la pieza después de esta particular petición a su hermano, Figueroa indicó que “me di cuenta que (Michelle) tenía mi celular y mi plata en su cartera”.

Al observar la situación, dijo que le pidió que les devolviera las cosas, “pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé“.

“No sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda. Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado”, mencionó.

Qué dice la familia de Michelle Silva

El relato que expusimos y que fue entregado por el imputado a las autoridades presenta una serie de inconsistencias, según la familia de Michelle Silva. ¿Qué información estaría ocultando Figueroa?

Recientemente, el vocero de la familia de Michelle Silva, Felipe Muñoz en conversación con Radio Biobío, aseguró que el relato de Claudio Figueroa presentaría omisiones de una posible agresión sexual contra la joven.

En su testimonio, Claudio “hace ingresar a Michelle a la casa, que ella le roba un dinero y que por eso él pierde el control y, como pierde el control, toma un cordón que había ahí y la estrangula. Eso que dice él, deja por fuera la agresión sexual, no se menciona“, expresó el vocero de la familia, Felipe Muñoz.

“Sin embargo, una de las declaraciones que hay es que le pide preservativos al hermano“, agregó.

Es en esa parte del relato que llamó la atención del vocero de la familia, asegurando una omisión de información sobre si en dicho momento habría agredido también sexualmente a Michelle Silva.

La autopsia tendrá la respuesta

Ahora la respuesta continúa siendo una incógnita a la espera de los resultados de la autopsia del SML.

En dichas pericias, según indicaron desde Fiscalía, solicitaron que se hagan todos los exámenes posibles para acreditar si es que hubo alguna agresión sexual por parte del acusado en el marco del asesinato de Michelle Silva.

Y de confirmarse esta situación, el persecutor Eduardo Fajardo aseguró que solicitarán su reformalización.

