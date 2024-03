Caso Michelle Silva: Familia reveló crucial hallazgo en Río Aconcagua que ayudaría a comprobar teoría

A más de dos meses de la desaparición y muerte de Michelle Silva (20) en San Felipe, junto con la posterior confesión y detención que actualmente mantiene en prisión preventiva a Claudio Figueroa, este miércoles se dieron a conocer nuevos y relevantes antecedentes en torno al crimen.

Así lo comunicó la familia de la víctima y su abogado representante, Pedro Díaz, dando cuenta de importantes diligencias que permitieron el hallazgo de un elemento clave en el lugar donde se encontró el cuerpo de la joven, precisamente en el Río Aconcagua.

¿Qué encontraron nuevo en el caso de Michelle Silva?

De acuerdo con lo expuesto, el pasado martes 26 de febrero se logró una “diligencia crucial” para la investigación del caso tras una búsqueda en el río mencionado. Este operativo, según dijeron, fue con el “objetivo de encontrar posibles prendas u otros objetos que puedan ser pertinentes“.

“Nos complace informar que durante esta búsqueda, llevada a cabo por familiares de Michelle, incluyendo a su madre y otros seres queridos, se ha encontrado una chaqueta que se presume pertenece a Michelle Silva“, añadieron en el mensaje.

En ese sentido, desde la familia enfatizaron que, hasta la fecha, “la Policía de Investigaciones (PDI) no había realizado una búsqueda adicional de prendas u accesorios que pudieran estar relacionados con Michelle”, por lo que “este hallazgo reviste una gran importancia para el avance de la investigación”.

La reacción de la madre de Michelle Silva

Sobre este último antecedente, Claudia Gutiérrez, madre de Michelle, declaró a CHV Noticias que “la importancia del hallazgo es más que nada porque en la chaqueta podemos encontrar más antecedentes que en su cuerpo no se encontraron. Efectivamente esta chaqueta es de ella, tenemos fotos y videos que lo comprueban”.

“Vamos a perseverar en el caso como familia buscando objetos de Michelle en el río, ropa que falte y ojalá el teléfono. Lo más importante es que queremos comprobar que este tipo sí conocía a Michelle“, destacó.

Acusaciones de “secretismo” y desconocimiento de autopsia

Cabe mencionar que, tiempo atrás, Pedro Díaz -también abogado de casos como el de Fernanda Maciel y Tomás Bravo- fue quien asumió la representación legal de la familia de Michelle.

Al sumarse al caso, el abogado se encontró con una demora en las diligencias para acceder a la carpeta investigativa y que sería crucial para intentar probar el posible delito sexual que el imputado habría cometido contra la víctima en la noche de su homicidio. Una arista que, hasta ahora, no ha sido incorporada por Fiscalía.

“Yo hasta ahora estoy peleando con la Fiscalía para que me haga entrega de la carpeta investigativa que se ha negado a entregarla. Estoy recurriendo al tribunal, por esa razón, yo tengo, como abogado de la víctima, los mismos derechos del imputado”, expuso en ese entonces a CHV Noticias, acusando un presunto “secretismo”.

Desde el Ministerio Público aseguraron que habían aprobado el acceso del abogado a estos documentos y que se concretaría mediante una próxima reunión.

Asimismo, respecto del informe de autopsia elaborado por el Servicio Médico Legal y del cual no se tiene conocimiento público, la Fiscalía sostuvo al medio citado que no se podían referir al contenido del mismo tras no haber accedido al documento todavía.

Aún así, no se negaron a incorporar a la causa un eventual delito sexual, en caso de que así se amerite. Considerando que en su formalización, Figueroa sólo fue formalizado por femicidio; mientras la familia de la víctima acusa relatos incongruentes del imputado y que darían luces de un presunto abuso.

“La causa se encuentra en plena etapa investigativa con varias diligencias en curso, a las que a futuro, se podrían incorporar las solicitadas por el abogado querellante, que por la etapa investigativa actual, aun no proceden”, cerraron.

