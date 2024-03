Caso Michelle Silva: Fiscalía reconoce dificultades para comprobar agresiones sexuales de Claudio Figueroa

Este viernes, la Fiscalía Regional de Valparaíso dio a conocer que existen dificultades para comprobar si ocurrieron agresiones sexuales por parte de Claudio Figueroa hacia Michelle Silva previo a asesinarla.

Así lo confirmó la fiscal regional, Claudia Perivancich en conversación con Radio Biobío. Sin embargo, aún se mantendrían trabajando en obtener dicha información.

“Siempre es difícil determinar las agresiones sexuales, y en un caso como este aún más, pero confiamos allí en que se dispongan todos los recursos técnicos – científicos y podamos obtener la mayor cantidad de información posible”, expresó Perivancich.

En esa misma línea, la persecutora agregó: “Siempre es necesario tener abiertas todas las posibilidades, así es como hay que mirar la investigación”.

Actualmente, Claudio Figueroa se mantiene en prisión preventiva. Y cuando a las diligencias del Servicio Médico Legal (SML), la entidad ya remitió el informe forense de la autopsia de la joven de 20 años al Ministerio Público.

Mamá de Michelle Silva: “No me cabe duda que él lo intentó”

Cabe destacar que anteriormente, la familia de Michelle había acusado inconsistencias en el relato de Figueroa, en torno a una posible omisión de la agresión sexual, misma que se manifestó recientemente al respecto.

“No aseguro que la violó, pero no me cabe duda que el lo intentó y que por eso la mató, porque mi hija no tenía necesidad de robarle a nadie como el dice en su declaración. Ósea, si le estoy robando a alguien, no le voy a dar con confianza en la espalda para que me haga algo”, expresó la mamá de Michelle, Claudia Gutiérrez al medio citado.

“Había un seguimiento de parte de este sujeto a Michelle”

El amigo de la familia, Felipe Muñoz también se refirió al respecto entregando nuevos detalles sobre las insistentes interacciones de Claudio Figueroa a las fotografías de Michelle Silva.

“Hay evidencia donde esta persona, a Michelle la seguía en redes sociales y le reaccionaba a sus fotos. Entonces por ahí, pensando en cuales son las hipótesis que se manejan, pero al parecer había un seguimiento de parte de este sujeto a Michelle”, afirmó.

La posible omisión de la agresión sexual en el relato de Claudio Figueroa

Durante la audiencia del 24 de enero, Figueroa entregó su relato a las autoridades explicando su actuar de aquella noche en la que cometió el femicidio contra Michelle Silva, donde mencionó ir en busca de preservativos.

“Estando en la pieza, me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró ‘clona’, pero le dije que eso no quería y le dije que me esperara un rato que iba al baño”, relató en esa oportunidad el femicida.

Posteriormente, Figueroa salió de su habitación y se acercó a su hermano para pedirle preservativos y al llegar unos minutos después a la pieza, “me di cuenta que tenía mi celular y mi plata en su cartera”.

“Le pedí que me las devolviera (a Michelle), pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda. Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado”, continuó la confesión de Figueroa.

