Michelle Silva: Buscan reformalizar a Claudio Figueroa si se acredita agresión sexual

Fue el pasado domingo 11 de febrero cuando se logró el hallazgo y posterior identificación del cuerpo de Michelle Silva, joven de 20 años que se encontraba desaparecida en San Felipe, y cuya muerte mantiene a un único sospechoso en prisión preventiva por el delito de femicidio. Figura delictual que podría cambiar dependiendo de la autopsia.

Así lo confirmó el fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, quien expresó a Radio Bío-Bío que el Servicio Médico Legal recibió las indicaciones de realizar una pericia con la mayor cantidad de exámenes posibles para destrabar algunas interrogantes en el caso.

En primer lugar, la finalidad primordial es establecer la causa de muerte de Michelle, quien desapareció la madrugada del 6 de enero tras acudir a una fiesta junto a una amiga. Y luego, como segunda prioridad, es descubrir si es que hubo alguna agresión de carácter sexual en su contra.

Sin embargo, dado el avanzado estado de descomposición de su cadáver -el cual habría estado más de 30 días sumergido en el Río Aconcagua-, se trata de una ardua labor a cargo del SML.

Asimismo, en caso de acreditarse un delito sexual contra Michelle, “por cierto la Fiscalía pedirá reformalización por la calificación jurídica que corresponda“, explicó Fajardo.

La declaración de Claudio Figueroa, único imputado

Hay que recordar que a los pocos días de reportarse la desaparición de Silva, Claudio Figueroa acudió a un cuartel de la PDI para entregarse a las autoridades y confesar el crimen. Aún así, había diversos antecedentes que apuntaban en su contra, tales como los testimonios de los conductores de aplicación que trasladaron a Michelle esa noche.

Según lo que se sabe respecto de la declaración de Figueroa, los hechos ocurrieron luego que ambos acordaran reunirse mediante una aplicación de citas, estableciendo una supuesta transacción de sustancias ilícitas.

En dicho contexto, de acuerdo con Figueroa, finalmente se juntaron en su casa y ella ingresó para entregarle la supuesta droga. Luego el imputado se acercó a su hermano para pedirle preservativos y al llegar unos minutos después a la pieza donde estaba Michelle, aseguró que “me di cuenta que ella tenía mi celular y mi plata en su cartera”.

“Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda”, provocando su muerte. Después acudió al Río Aconcagua y lanzó su cuerpo en el lugar.

Pero el vocero de la familia de la víctima Felipe Muñoz, acusó al mismo medio que este relato tendría inconsistencias.

“(Figueroa) hace ingresar a Michelle a la casa, que ella le roba un dinero y que por eso él pierde el control y, como pierde el control, toma un cordón que había ahí y la estrangula. Eso que dice él, deja por fuera la agresión sexual, no se menciona. Sin embargo, una de las declaraciones que hay es que le pide preservativos al hermano”, enfatizó Muñoz.

Finalmente cabe mencionar que Figueroa fue formalizado inicialmente por el delito de femicidio, quedando en prisión preventiva durante el plazo de investigación acordado en tribunales.

Síguenos en