Mamá de Claudio Figueroa desclasificó su reacción tras crimen de Michelle Silva: “Vas a sapear a los ratis”

Un nuevo testimonio se dio a conocer entorno a la desaparición de Michelle Silva, el que corresponde a la madre de Claudio Figueroa, autor confeso del crimen ocurrido en San Felipe.

La progenitora del individuo entregó nuevos detalles respecto a lo ocurrido en la madrugada del 6 de enero, fatídica noche en la que se produjo la desaparición de la joven.

De acuerdo a lo relatado, la mujer habría sido testigo del actuar de Figueroa en aquella noche, donde el agresor confesó haber asfixiado a Michelle con un cordón de zapatos para luego lanzarla al río Aconcagua. Hechos que se habrían suscitado a raíz de una discusión tras un supuesto intento de robo. ¿Qué fue lo que vio su madre? Acá el detalle.

El testimonio de la mamá de Claudio Figueroa tras el crimen de Michelle Silva

De acuerdo a lo consignado por Radio Biobío, el 16 de enero llegaron los funcionarios de la PDI hasta la casa de Figueroa, donde su madre abrió la puerta sin entender lo que estaba sucediendo.

Una vez que se retiran, su progenitora lo llama -a Claudio- para preguntarle por su participación en la desaparición de Michelle, negándose rotunamente. Sin embargo, tras recordar lo que había visto, le advirtió que lo comentaría a la policía.

“Al llegar a la pieza de Claudio, me di cuenta que estaba arreglando unos bolsos con ropa y me dijo ‘me voy porque me vas a ir a sapear a los ratis'”, comentó su madre a la PDI según el citado medio.

Posterior a ello, el agresor desapareció junto con sus bolsos con ropa y su madre no dudó concretar su confesión ante la PDI en San Felipe. Y no fue hasta el 20 de enero que Claudio vuelve para entregarse, confesando el crimen.

La información en cuanto al actuar de la progenitora aquel día también fue detallada por el hermano de Figueroa, revelando que se habría levantado tras sentir un mal olor.

“Sentí el fuerte olor en toda la casa, como a podrido. Muy fuerte (…)Mi mamá se levantó y dijo ‘¿Qué hizo este hueón que hay tan mal olor?'”, detalló el hermano de Claudio a la PDI.

De momento, el cuerpo de Michelle aún no ha podido ser recuperado y las pesquisas se centran en el río Aconcagua, lugar al que Figueroa lanzó el cuerpo de acuerdo a su confesión.

Síguenos en