“Me siento sola”: Mamá de Michelle Silva hizo desgarradora crítica a los operativos de búsqueda previo a su hallazgo

Familiares de Michelle Silva han revelado diversas falencias que habría tenido el operativo de búsqueda que se llevó acabo en el Río Aconcagua para encontrar el cuerpo de la joven, lugar donde su autor confesó reveló haberla lanzado.

Los operativos de búsqueda dispuestos por las autoridades duraron aproximadamente un mes, sin tener éxito, por lo que parientes de Michelle contactaron a buzos especializados por sus propios medios, quienes encontraron el cuerpo el pasado domingo 11 de febrero.

Tras ello, Felipe Muñoz detalló el proceder de los operativos de búsqueda organizados por las autoridades, expresando su descontento e incluso la toma de acciones en su contra.

En esa misma línea, la mamá de Michelle, Claudia Gutiérrez, entregó un duro relato 3 días antes de que su hija fuera encontrada, donde también dejó entrever su insatisfacción y desolado sentir con las labores de la PDI, Carabineros y Bomberos en el Río Aconcagua.

El desgarrador relato de la mamá de Michelle Silva

El pasado sábado 10 de enero, la madre de Michelle Silva entregó su relato al medio local “Mi San Felipe“, donde reveló estremecedores detalles de la búsqueda de la joven 3 días antes de la aparición del cuerpo.

En dicho relato acusó el abandono por parte de las autoridades, luego de que se suspendieran las búsquedas masivas en los operativos y solo se limitaran a lugares específicos del Río Aconcagua.

“Ya llevamos un mes y dos días de la desaparición de Michelle. Bueno, sentimos frustración en este momento, hoy en especial. Es que sentimos como que quedamos solos porque nos dieron la noticia hoy de Fiscalía que ya no iban a haber más búsquedas masivas”, expresó.

“Entonces sentimos un poco de frustración al saber que ya no van a buscar a Michelle. Detectives van a seguir buscando en lugares específicos, pero ya no van a haber búsquedas masivas como lo estábamos haciendo hasta ahora. Para mí hoy se perdió toda esperanza por que siento que ellos ya dieron por perdido al final el caso“, agregó.

“Me siento sola”

Durante el testimonio, la madre de la joven agradeció a quienes la apoyaron hasta ese día con la búsqueda, sin embargo, enfatizó en que su única petición a las autoridades era la presencia del GOPE, lo cual no se habría concretado.

“Yo me siento sola, a pesar de que viene gente conmigo todos los días al río y se los agradezco (..) Si bien, PDI hizo su trabajo, Bomberos también hasta lo que se pudo, no fue lo que yo esperaba en cuanto a estar metidos en el río”, afirmó.

“Lamentablemente la naturaleza tampoco nos acompañó mucho y es frustraste esto, nosotros pedimos al GOPE y fue lo único que les pedí yo realmente a las autoridades (…) tampoco lo trajeron. Ayer en la búsqueda masiva yo vi dos carros bomba y estaba PDI, ahora supuestamente estaban desplegados hasta Concón pero si yo no vi nada acá, dudo que se hayan metido más allá también a revisar en el río“, aseveró.

“Finalmente la plata es la que manda”

Además, Gutiérrez también remarcó que las deficiencias en la investigación se deberían a temas monetarios, factor que habría influido en el operativo según su testimonio.

“Siento que hay desigualdad, yo creo que aquí finalmente la plata es la que manda. O sea, si yo tuviera plata tendría el río lleno de gente y seco a esta hora, no estaría dependiendo, ni sintiendo que quedan pocas esperanzas de encontrar a mi hija“, expresó.

Además de ello, hizo una critica al Gobierno de Gabriel Boric, reclamando su poca presencia en la zona, a pesar de comprender las emergencias forestales en dicho momento en la región de Valparaíso, para la cual ella colaboró en nombre de su hija.

“Al presidente le diría que se hiciera presente, porque no solamente Santiago es Chile o Valparaíso. Sí, yo lamento mucho lo que está pasando allá, de hecho por parte de Michelle se hizo una colecta de alimentos que se va a enviar mañana”, especificó.

“Siento que si el presidente que es alguien que de verdad está por su pueblo, debería venir acá porque este es su pueblo también porque acá también lo necesitamos”, agregó.

“No es solamente un caso de femicidio”

Finalmente, la mamá de Michelle Silva realizó una potente reflexión sobre el caso de su hija, afirmando que no se trataría solo de un femicidio, sino que también de la violencia que hoy existe en el país.

“En San Felipe hoy estamos viviendo una desgracia que no debiese seguir pasando nunca más (…) Esto ya rebasó el limite. No es solamente un caso de femicidio, es un caso ya de violencia de personas que no pueden estar solas en las calles ni hombres ni mujeres”, enfatizó.

Cabe destacar que paralelamente, por parte de la familia de Michelle Silva se contrataron buzos especializados que dieron con el cuerpo sin vida de la joven durante el pasado fin de semana.