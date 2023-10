¡Insólito! Micrero llevó a estudiante a comisaría por “uso indebido” del pase escolar en Concepción

Un altercado entre el conductor de un bus del transporte público y un estudiante universitario en la comuna de Florida en la Región del Bio Bío terminó en la comisaría y se hizo viral esta semana en redes sociales.

José Miguel Aravena es el nombre del estudiante que todos los días toma un bus que lo lleva hasta la ciudad de Concepción para poder ir a la universidad.

Joven afectado conversó con CHV Noticias

Como todos sus compañeros, para pagar su pasaje utiliza su pase escolar que tiene su sello al día. Sin embargo, denunció que el domingo pasado esto le generó un incómodo problema.

“Uno no paga el pasaje hasta que se baja en estas micros. Y al bajarme le muestro mi pase al chofer. La situación se sale de control enseguida, el chofer me indica que no me va a dejar bajarme y que me va a llevar a la comisaría de Concepción“, indicó a CHV Noticias.

No lo dejaron bajar por “uso indebido” del pase

Según relató el joven, al ver la actitud del conductor, decidió tomar su celular y grabar lo que estaba ocurriendo, pues advertía que no iba a aceptar el pago como escolar debido a que no se estaba dirigiendo a un establecimiento educacional.

“Creo que los videos son muy claros en demostrar que yo estaba ejerciendo mi derecho como corresponde, con el pase al día, con los $500 que cuesta el pasaje en ese recorrido y, en definitiva, fue una situación que me significó perder el día de trabajo“, explicó.

Conductor de la micro entregó su versión

Desde su vereda, Jorge González, el chofer involucrado, aseguró que las cosas no fueron como señala el estudiante: “Este muchacho me pide que lo deje en un paradero que no es debido y me paga tarifa escolar. Yo solo le digo ‘¿vas a estudiar o vas a trabajar?’, nada más que eso“.

De acuerdo con su versión, tras decir esto, el joven se puso bastante agresivo, por lo que decidió llevarlo a la comisaría. Problema que se habría generado por el uso del pase escolar, supuestamente, fuera de horario.

