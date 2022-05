Migraciones y expulsiones de extranjeros con overoles: “No vamos a hacer espectáculos televisados”

Este martes, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, dijo en una entrevista radial que el gobierno del presidente Gabriel Boric no continuará con el “espectáculo” televisivo en lo que se refiere a la expulsión de los extranjeros de nuestro país.

En concreto, Thayer se refirió a las comentadas expulsiones realizadas durante la administración de Sebastián Piñera, donde los migrantes debían utilizar overoles blancos para este procedimiento.

“No vamos a hacer espectáculos televisados, porque no responde a ningún estándar internacional de derecho”, dijo el director del organismo a Cooperativa.

“Nosotros vamos a mantener el criterio de priorizar expulsiones judiciales. En ese sentido, tenemos continuidad con la forma de entender las expulsiones, pero no con el modo en que se ejecutaron. Nosotros no vamos a humillar a las personas, por mucho que hayan cometido delitos o faltas migratorias. Vamos a ejecutar las expulsiones cuando correspondan, pero no de esa manera”, detalló la autoridad.

“Es una vergüenza para este país mostrar esas imágenes en las democracias del mundo. Ese trato a las personas es una cuestión que, espero, no se vuelva a repetir en Chile”, señaló con respecto a la forma en cómo se expulsaron a los migrantes en dichas ocasiones.