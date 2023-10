Crispi suma críticas por ausencia en comisión por Caso Convenios: “Es faltarle el respeto a un poder del Estado”

Diversas críticas se generaron este jueves en el Congreso después que el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, no asistiera por segunda vez a la Comisión Investigadora por el denominado Caso Convenios. Si bien el ex diputado confirmó durante la tarde de ayer que no iba a participar en la instancia, esto despertó algunos cuestionamientos por parte de parlamentarios. “Lo que está haciendo Miguel Crispi es faltarle el respeto a un poder del Estado (…) es hacerle un daño tremendo al gobierno exponiéndolo a las críticas por su cobardía”, afirmó el diputado Raúl Soto (PPD), mientras que el parlamentario José Miguel Castro (RN) anunció un oficio para sancionar a Crispi en su rol de “funcionario público”.