Caso Convenios: Miguel Crispi declara en calidad de imputado ante Fiscalía

Miguel Crispi, quien aún se desempeña como jefe del Segundo Piso de La Moneda, acudió este jueves a la sede de la Fiscalía Nacional en Santiago para declarar en calidad de imputado por el Caso Convenios.

Se trata de una diligencia que responde a la ampliación de una querella presentada por diputados republicanos, con la finalidad de establecer el control de uso de fondos públicos en el millonario traspaso hacia la Fundación ProCultura.

Un caso que ya cuenta con la detención de Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta y Daniel Andrade, ex militante de Revolución Democrática y ex representante legal de Democracia Viva.

Asimismo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el fiscal jefe Cristian Aguilar, viajaron desde el norte del país para participar de la declaración de Crispi.

A Crispi le seguirá el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien será interrogado a partir de las 15:00 horas de hoy; y luego será el turno de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a las 9 de la mañana del viernes.

Declaración de Carlos Contreras desde la cárcel

Carlos Contreras, el ex seremi de Vivienda de Antofagasta que se encuentra con la cautelar de prisión preventiva por estar vinculado al Caso Convenios, habló desde la cárcel sobre este suceso, asegurando que “yo no he robado nada y tampoco he hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos”.

En entrevista con La Tercera, el imputado apuntó sus dardos a Verónica Serrano, ex jefa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda (Minvu) y tía de Miguel Crispi.

“La Seremi no es quien define qué organización va a trabajar en el Programa de Asentamientos Precarios. Es ese programa quien lo define a través de su encargada regional y de su encargada nacional, Verónica Serrano“, explicó.

“Independiente de ello, cuando se plantea la necesidad de buscar nuevas organizaciones, coordinadamente con la directora del Serviu y con la jefa de Asentamientos Precarios llegamos al acuerdo de derivar contactos de nuevas organizaciones a quien correspondía hiciera la pertinente evaluación”, agregó Contreras.

“Y lo que se me indicó es lo que dice la ley, que los vínculos conyugales, familiares, relaciones laborales, entre otras razones, debían ser motivo de omisión. Ninguna de las organizaciones con que se firmó convenio infringe algunas de las causales”, respondió la ex autoridad.

“Miguel Crispi le omitió información al Presidente”

En la entrevista, Contreras mencionó otros nombres, uno es de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y el otro es el mismo, Miguel Crispi, donde afirmó que este último le habría ocultado información al presidente Gabriel Boric.

Cuando se le preguntó por esta situación, el respondió que “Sí”. Luego sumó:

“Miguel Crispi le omitió información al presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara. Independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Miguel Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas”.

Síguenos en