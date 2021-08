Después de 40 años se comenzará a decir adiós a la leche purita, la que millones de chilenos tienen en la memoria colectiva como la primera que consumieron después de la leche materna. En ese sentido, el Ministerio de Salud, la reemplazará con una nueva fórmula que busca evitar el sobrepeso y la obesidad en lactantes. El caótico Chile de los 70 y 80, tenía el dilema de la desnutrición infantil. Para su erradicación, la leche fue clave, entregándose en polvo en la red pública de salud, masificándose en 1974 aún más cuando debutó la conocida Purita. Luego de 4 décadas, se sigue entregando en los consultorios a menores de seis años, no obstante, llegó la hora del cambio de la leche que posee altos índices de grasa, ya que el problema de salud en estos momentos en Chile es la obesidad. “Queremos que los niños pesen menos”, indican los expertos pediátricos. Actualmente, la “Purita” hecha con base de leche de vaca, será reemplazada por una leche maternizada reducida en calorías y azúcar, que no requiere por lo demás de otros agregados. Cabe consignar, que mensualmente, miles de familias se acercan a los Cesfam en busca de la leche para dárselas a sus niños y niñas. Por otra parte, algunas madres se la dan a los lactantes cuando no tienen posibilidad de amamantar o producen una leche con pocos nutrientes. La implementación de la iniciativa será progresiva desde niños y niñas de cero a doce años en este 2021, para terminar con la entrega de la Purita por completo.