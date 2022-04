Ministerio del Interior de Chadwick le habría perdonado $80 millones en deuda a esposa del ex general Rozas

Durante este lunes 11 de abril, se reveló que la esposa del ex general director de Carabineros Mario Rozas, tiene una deuda de 80 millones de pesos, la cual habría sido perdonada, por el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El pasado 18 de noviembre de 2017, Carola Ahengo, recibió su diploma por haber estudiado el Máster en Recursos Humanos en la European Business School. Su proceso de postítulo, comenzó el 15 de diciembre de 2016, mismo periodo en el cual Mario Rozas, su esposo, fue designado como agregado policial de la embajada chilena en España.

En una investigación elaborada por Ciper, se asegura que Ahengo siguió recibiendo su sueldo en Carabineros (siendo coronel de la institución), con el compromiso que una vez titulada, seguiría en la entidad al menos por cinco años más, firmando así una póliza de fianza por permanencia con la Mutualidad de Carabineros.

En dicho documento, se establecía que si no se mantenía en los cinco años, debía pagar una caución de $80.369.904. El monto fue fijado el pasado 7 de diciembre de 2016, y fue firmado por el capitán Fernando Luna Lavín, otrora encargado de presupuestos en Carabineros. Por su parte, Mario Rozas habría sido el codeudor solidario de la fianza.

No obstante, luego de volver de Europa, la coronel Ahengo no permaneció en las filas de Carabineros durante los años comprometidos. Lo anterior, luego que en 2018, su esposo, el ex general Rozas, fuera nombrado como por el ex presidente Sebastián Piñera como general director de Carabineros.

En ese momento, la mujer se desvinculó de la institución, aludiendo razones de probidad, ya que habría quedado como subalterna de su cónyuge.

“Para nosotros fue muy positivo (la dispensación de la deuda), porque, si no, hubiésemos tenido que pagar la caución (de más de $80 millones)”, fue la respuesta de Rozas al ser consultado sobre la deuda, indicando que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick autorizó a dejar sin efecto su cancelación.

Un dato relevante a destacar es que en 2019, Mario Rozas le dijo a la prensa que el retiro de su esposa era voluntario. Sin embargo, en los registros formales aparece que fue Carabineros de Chile quien le solicitó el retiro a Ahengo para “evitar conflictos de interés“. No obstante, según el medio anteriormente citado, las cauciones deben ser cobradas cuando los retiros son voluntarios.

“No tengo ningún acuerdo sobre la materia. Nunca he tenido ningún acuerdo sobre la materia. Además el ministro del Interior no tiene las facultades o atribuciones en materias como esta. No tengo más antecedentes”, fue lo que dijo el ex secretario de Estado al ser consultado sobre su versión de los hechos.

Asimismo, desde el Ministerio del Interior indicaron que lo que implicaría que ella no tendría la obligación de cancelar la deuda es “porque su salida fue por razones ajenas a su voluntad. Si en cambio, ella hubiese renunciado voluntariamente se ve en la obligación de devolver esos dineros”.

Por otro lado, Rozas insistió en que la salida de su esposa fue completamente voluntaria: “Ella presenta su expediente de retiro de forma voluntaria, por un problema de delicadeza, de conciencia, o ético y de probidad. Ella toma la decisión de retirarse de la institución. (…) Ella no tenía ninguna obligación legal de irse a retiro“.

En la actualidad, Carola Ahengo no ha vuelta a trabajar en Carabineros. Sus registros indican que tras su retiro, contribuyó como presidenta nacional de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, una organización privada que busca “reunir y ser representativa del conglomerado”.