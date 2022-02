El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, anunció que la zona en donde se encuentra ubicada la ex Fuente Alemana contará con resguardo especial.

La propuesta se enmarca tras dos semanas consecutivas con conflictos en el sector en que está la actual Antigua Fuente, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 58.

El viernes 28 de enero, Carlos Siri, dueño del local, fue agredido por manifestantes. En tanto, el recién pasado viernes 4 de febrero, Siri defendió la ex Fuente Alemana disparando con un rifle a postones.

Ante este escenario, el ministro Delgado aseguró en Mega que “hay una relación muy tensa entre los locatarios y los manifestantes más violentos (…) que obviamente también son delincuentes propiamente tal, los más duros que van quedando de esas manifestaciones masivas del estallido social”.

“Es un hostigamiento que se concretó la semana pasada contra el dueño de esta fuente, señor Carlos Siri, en donde fue atacado brutalmente. Y este hostigamiento continuó ayer. Esta relación es muy tensa ahora”, especificó el secretario de Estado.

Asimismo, argumentó que “como gobierno jamás quisiéramos que hubiese gente violenta atacando, ni tampoco es la respuesta, obviamente con un arma de aire comprimido. Eso no debiese ser el camino” y anunció que “vamos a poner un resguardo especial y específico en esa zona”.

Carlos Siri: “No me quedó otra opción”

En conversación con CHV Noticias, Carlos Siri dijo: “Yo me pregunto, ¿qué haces tú? Uno hace esto porque no hay seguridad en el barrio”.

Del mismo modo, Siri contó que llamó a Carabineros, pero “no me quedó otra opción, porque sino el local no está hoy día” Además, especificó que puso a disposición de Fiscalía las armas y grabaciones de seguridad del local.

Finalmente, indicó que “estamos de acuerdo con todas las demandas sociales, pero no pueden atacar civiles y tomarlos como rehenes”.