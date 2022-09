Ministerio del Trabajo pasa al comité político: ¿Cómo queda compuesto?

El cambio de gabinete no solo estuvo marcado por la salida y entrada de los nuevos titulares de los Ministerios, sino que, además, el presidente Gabriel Boric anunció una modificación en el comité político con en el ingreso de la cartera del Trabajo. Según declaró, a fin de “darle mayor cohesión a nuestro gobierno, también he decidido desde antes de estas últimas vertiginosas horas, para no caer en especulaciones, invitar a ese comité político a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien ha demostrado de manera clara tener la capacidad de lograr grandes acuerdos”. De esa manera, el comité político queda compuesto por los Ministerios del Interior (Carolina Tohá), Hacienda (Mario Marcel), Segpres (Ana Lya), Segegob (Camila Vallejo), Mujer y Equidad de Género (Antonia Orellana) y Trabajo (Jeannette Jara).