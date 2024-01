“Nos quedan dos años”: Ministra Arredondo respondió críticas de actores por gestión en Culturas

La ministra de las Culturas, Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, se refirió este lunes a las críticas que reconocidos actores, como Amparo Noguera y Francisco Melo, han levantado contra el Gobierno liderado por Gabriel Boric.

Cabe recordar que Noguera había afirmado que durante este Gobierno la cultura debía haber “florecido”. Sin embargo, reflexionó que “si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones”.

La respuesta de la ministra Carolina Arredondo

En esa línea, la secretaria de Estado conversó con el programa Una nueva mañana de Radio Cooperativa y se refirió a los dichos de los intérpretes.

“Tuvimos una conversación por teléfono. Nos tenemos mucho cariño y nos respetamos profundamente, pero sí creo que, respecto a los dichos de Amparo, habla en pasado como si el gobierno hubiese terminado y yo digo que nos quedan dos años“, afirmó.

También contó el sentir del presidente: “Él (Gabriel Boric) ha sido autocrítico respecto de lo que ha sido la gestión de la cultura y desde el mandato que tenemos debemos revertir eso. Y en ese sentido no nos queda nada más que trabajar, que por lo menos es a lo que yo me siento profundamente convocada”.

Por último, Arredondo señaló: “Nos queda mucho trabajo, sin duda… Pero que se materializa en los distintos programas y en los distintos énfasis”.

