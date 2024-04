Ministra Tohá y “mea culpa” por debates en Seguridad: “Sin acuerdos no hay políticas serias”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, conversó esta noche con Macarena Pizarro y Daniel Matamala en CHV Noticias y abordó las cifras del Informe Nacional de Homicidios Consumados en Chile, el cual arrojó que los homicidios consumados disminuyeron 6% en 2023.

Junto con abordar las variables que han condicionado el aumento de los crímenes de mayor connotación social, también reflexionó en torno a la discusión política en materia de seguridad durante los últimos años, en concreto, a partir del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

“En esos años (la discusión) estuvo muy llevada a la trinchera y dificultó que se construyeran acuerdos. Hoy tenemos una claridad enorme de que sin acuerdos no se pueden tener políticas serias”, fue parte de lo que dijo.

Ministra Tohá: Aumento de homicidios es un “efecto global”

El conductor de CHV Noticias, Daniel Matamala, mencionó una eventual “normalización” de las cifras de criminalidad en el país y la ministra Tohá fue tajante al responder que se trata de una tendencia al alza a nivel mundial y que el Gobierno ha trabajado para disminuirla.

“Los homicidios se han duplicado desde 2016 hasta ahora. Son varias las razones, se combinó un efecto que es global; en la pandemia aumentó el crimen organizado, es una cosa que uno puede ver en España, Holanda, Perú, Argentina o Ecuador. Es un fenómeno global”, señaló.

“Nosotros en Latinoamérica somos los terceros en homicidios. O sea, no es que seamos los más altos en homicidios, pero Latinoamérica es un continente muy peligroso, es el continente con más alta incidencia de homicidios en términos comparados”, explicó.

Los motivos del aumento de delitos violentos, según ministra Tohá

En vista de lo anterior, la secretaria de Estado ahondó en las que, a su parecer, son las dos razones que más incidieron en la “nueva criminalidad” de nuestro país.

“Pasó este aumento de crimen organizado en todo el mundo, pero se agregaron en Chile dos cosas: una, que nosotros pasamos una crisis con el cuestionamiento de las instituciones, que se dio por los casos de corrupción; y (dos) en el estallido social, que debilitó mucho a las instituciones“, comenzó explicando.

“Entonces, mientras iba subiendo el crimen y los delitos violentos, las instituciones estaban en su peor momento y, al mismo tiempo, en esa época no se lograron acuerdos para legislar en los temas más importantes y tampoco se subieron los recursos para seguridad en esos años, el 2017 y 2018″.

Ministra Tohá: “Sin acuerdos no hay políticas serias”

Por lo mismo, Tohá calificó el contexto anterior como “una tormenta perfecta” para el alza de delitos. En cuanto al rol del Frente Amplio en aquella época, hizo un “mea culpa” y recalcó la importancia del diálogo y los consensos.

“Tenemos una claridad enorme de que sin acuerdos no se puede tener políticas serias, porque tienen que ser sostenibles en el tiempo. No puedes crear el Ministerio de Seguridad y al año siguiente echarlo para atrás. (Tampoco) proponer una Ley Antiterrorista y no discutirla, que es lo que pasó con el proyecto de la presidenta Bachelet… presentó una ley antiterrorista y después no se discutió”, recordó.

Finalmente, concluyó diciendo que “hemos tratado de continuar los proyectos del Ministerio de Seguridad del presidente Piñera, o los proyectos de inteligencia continuarlos, o no empezar cada vez desde cero. Parte de la exasperación política que hemos tenido ha afectado el debate de la seguridad“, cerró.

