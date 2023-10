Ministra Tohá corrigió término que usó al hablar de usurpación “pacífica”: “Se me salió nomás”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este martes a sus dichos luego de calificar un tipo de usurpación como “pacífica”, en medio de la discusión por el veto presidencial ingresado el pasado viernes por la Ley de Usurpaciones, y aseguró que el término “se me salió nomás”.

El proyecto fue aprobado el 30 de agosto en el Congreso y el gobierno presentó 14 observaciones con el objetivo de eliminar “la legítima defensa privilegiada” que va a permitir una especie de “auto tuleta” o “justicia por mano propia”.

En ese sentido, la titular de Interior se refirió a una “usurpación pacífica” como definición para aquellos casos en los que “no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas”.

Lo anterior, generó críticas, por lo que esta jornada salió a aclarar sus dichos.

“Esta es una ley, con el veto incluido, que va elevar la posibilidad de sancionar, perseguir, inhibir las usurpaciones de manera sideral. Hoy una usurpación es una falta, no un delito y con la nueva ley va a pasar a ser un delito en todas sus formas”, dijo a radio Agricultura.

En esa línea, continuó al señalar que en la actualidad en la usurpación “las policías solo pueden actuar en las primeras 12 horas. Y en la nueva ley, como se transforma en un delito permanente, las policías van a poder actuar en cualquier momento, sin necesidad de pedir una autorización al juez”.

Tohá fue enfática al insistir en el que la postura del gobierno es “ponerse del lado de las personas que sufren una usurpación y entregar una ley modela, eficaz, que permita perseguir este tipo de delito, adecuándonos a sus distintas expresiones”.

Corrigió el término

Tohá aclaró que “si se hace esta usurpación sin amenazar a nadie, sin herir a nadie, sin romper nada, sin generar daños en las cosas pasaría a ser una usurpación no violenta, ese es el término correcto, no pacífica”.

“El término correcto es usurpación no violenta, yo nunca he querido acuñar el término pacífica. Si alguna vez se me salió fue porque se me salió no más”, insistió.

Finalmente, aclaró que “una usurpación no violenta es un caso rarísimo, eso significa que no se rompió nada, que no tocaron una puerta, que no amenazaron a nadie, es realmente un caso muy excepcional”.

