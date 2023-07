Ministra Tohá acusó a la UDI de “tener secuestrados a los pensionados” tras bajarse del diálogo con el gobierno

La ministra del Interior, Carolina Tohá, acusó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) de “tener secuestrados a los pensionados”, luego que anunciaran su baja de los diálogos con el gobierno por la reforma previsional.

Recordemos que el partido de oposición condicionó su participación con la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a quien lo acusan de estar “directamente relacionado” con el robo de computadores y una caja fuerte en dependencias de la cartera.

Al respecto, Tohá indicó que “tener secuestrados ahora con esta excusa a los pensionados, que han esperado 10 años una reforma, que hemos estado tantas veces a punto de lograr un acuerdo y por una u otra razón eso al final no ha sido posible, creo que es perder totalmente el sentido de nuestra responsabilidad“.

En entrevista con radio Cooperativa, la secretaria de Estado sostuvo que “(los pensionados) no tienen la culpa de los debates que tengamos en torno a un delito y menos de los juicios diferentes que existan en relación a un ministro”.

“Creo que no hay ninguna correspondencia entre un debate propio de la política, de los dimes y diretes entre autoridades, y las reformas y las políticas públicas que dicen relación con necesidades básicas de la población”, agregó.

Respecto a los argumentos de la UDI, la autoridad enfatizó que “en esto la verdad -no es una opinión mía solamente- gran parte de la oposición no ha seguido ese mismo camino más allá de que ellos puedan también tener críticas, no corresponde suspender nuestro trabajo, nuestro deber en temas importantes como la reforma previsional por esta discusión”.

Cabe mencionar que la decisión de la UDI no ha sido respaldada por el resto de las colectividades de Chile Vamos, Evópoli y Renovación Nacional (RN), quienes continuarán con los diálogos en materia previsional.

