“Es ejercicio de machismo puro”: Ministra de la Mujer condena agresión de Gonzalo de la Carrera en el Congreso

Diversas reacciones ha generado la agresión del diputado Gonzalo de la Carrera contra el vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda (Partido Radical), quien le habría llamado la atención por su forma de dirigirse a la diputada Marcela Riquelme (IND).

“Vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo, a lo cual reaccionó de manera violenta. Tendrá que verse cuál es su problema, porque no es la primera vez y ya es reiterado sus actos en los cuales pierde el control”, detalló Sepúlveda durante un punto de prensa.

En esa misma línea, indicó que “nunca en mi vida podría pensar llegar a los combos y a la agresión“.

A raíz de lo anterior, la primera autoridad de Gobierno en condenar esta situación fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien criticó la acción llevada a cabo por De la Carrera.

“Lo de Gonzalo de la Carrera no es una enfermedad. Es ejercicio de machismo puro y no es la primera expresión“, partió diciendo la secretaria de Estado.

En ese sentido, manifestó su “sororidad y cariño a la ministra Izkia Siches ante reiterada actitud y a congresistas Marcela Riquelme y Alexis Sepúlveda por su valentía“.

Revisa las declaraciones acá: