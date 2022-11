Ministra de la Mujer anunció transmisión en vivo junto a Pamela Díaz: “Hablaremos sobre los papitos corazón”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció este jueves que se reunió con Pamela Díaz para participar próximamente en una transmisión en vivo.

Según indicó la autoridad, el encuentro con la modelo e influencer surgió tras entrar en vigencia el nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el cual agiliza el pago de estas deudas.

“Se vienen cositas. Próximamente haremos un live con Pamela Díaz para explicar el Registro de Deudores, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos y hablaremos sobre los papitos corazón. Atenti“, comunicó Orellana a través de su cuenta de Instagram.

En tanto, Díaz por medio de sus historias destacó que “vamos a informarle a la gente sobre los deudores y los papitos corazones. Así que estamos listos, ¡somos secas!”, cerrando el video con un saludo de puño con la secretaria de Estado.

La publicación de la ministra generó diversos comentarios como “el crossover que no sabia que necesitaba”, “qué onda la alianza” y “morida con esta foto”, entre otros.

Cabe recordar que la “Fiera” ha expuesto en redes sociales su disputa legal por el pago de la pensión de alimentos para sus hijos, Pamela Díaz acudió a Contigo en la Mañana de Chilevisión para entregar más detalles de su caso.

Según indicó en un video publicado en Instagram, en septiembre de 2021 demandó a sus dos ex parejas, Manuel Neira y Fernando Téllez, para que se hicieran cargo de la manutención de los primogénitos. Sin embargo, sólo el primero ha realizado el correspondiente depósito.

“Si a mí me va bien va bien y a la otra persona no le va tan bien, llegamos a un acuerdo (…) pero no puedo estar todos los meses pasando la misma humillación”, confesó Díaz, quien recalcó que “no estoy pidiendo ayuda, yo estoy pidiendo lo justo que son los derechos de mis hijos“.

Revisa la publicación de la ministra Orellana acá: