Ministra Yarza defiende adelanto de vacaciones: “Esto es excepcional, los niños deben estar en la comunidad escolar”

Fue el pasado martes 14 de junio cuando los ministerios de Salud y Educación confirmaron que las vacaciones de invierno de adelantarán y extenderán para los establecimientos escolares, esto con el fin de evitar un colapso sanitario por el alza de contagios de virus respiratorios. La medida generó debate debido a que la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica no estuvo totalmente de acuerdo. Al respecto, la titular de Salud, Begoña Yarza, afirmó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que la mencionada entidad “no recomendó lo contrario”, sino que solamente “señaló que no estaba de acuerdo”. Además, agregó que “esta medida es excepcional y extraordinaria. Nosotros estamos convencidos de que los niños deben estar en la comunidad escolar”.