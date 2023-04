Ministra Hernando respondió a críticas por estrategia del litio: “No queremos que pase lo mismo que con el salitre”

Este jueves, el presidente Gabriel Boric dio a conocer la estrategia del litio en la que trabaja el gobierno a través de una cadena nacional, anuncio que dejó varias repercusiones en el mundo político. En este contexto, la ministra de Minería, Marcela Hernando, conversó con CHV Noticias sobre los alcances de este proyecto, cómo beneficiará al país y las críticas de la oposición. “Es un riqueza no renovable y no queremos que pase lo mismo del salitre. Aquí tenemos que dejar una industria instalada y aprender“, dijo la secretaria de Estado. Además, aclaró que “no estamos nacionalizando nada, porque el litio ya es de Chile“.