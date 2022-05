Ministra Siches dice que correos borrados de Chadwick, Blumel y Pérez son “protocolos establecidos”

En el contexto de llevar a cabo una investigación sobre violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social se supo que una serie de correos de autoridades que pertenecieron al Ministerio del Interior, entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, fueron eliminados.

Así lo reveló un artículo publicado por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), quienes confirmaron que el pasado 23 de marzo la fiscal Chong, a cargo de la investigación, le solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la copia de los correos de personas que ocuparon el cargo de ministros y subsecretarios de dicha cartera entre el 18 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, le informó que las copias de dichos correos se borran 30 días después de que las autoridades dejan sus cargos. Así, entre los únicos que se lograron rescatar fueron los de Rodrigo Delgado y Juan Francisco Galli.

En tanto, los de los ex ministros de Interior durante ese periodo, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y el ex sub subsecretario Rodrigo Ubilla, fueron eliminados. También se solicitó el del ex asesor en ese entonces, Mijail Bonito. Todo esto significa que no existe respaldo de los mails de los ex ministros Chadwick, Pérez ni Blumel, ni del ex subsecretario Ubilla, quienes estuvieron al mando del Ministerio del Interior durante los días más álgidos de la revuelta.

La reacción de Siches

Con esos antecedente, este martes la titular de Interior, Izkia Siches, fue consultada por los correos eliminados durante una actividad en la comuna de La Pintana.

“Nuestro subsecretario ya ha respondido vía transparencia junto a nuestra jefa jurídica de que son procedimientos y protocolos que estaban establecidos antes de nuestra llegada al gobierno”, respondió. ” Toda la información ha estado disponible y ha sido entregada por él a los distintos medios de comunicación”, complementó.

En tanto, representantes legales de la causa, como la abogada de Londres 38, Magdalena Garcés, indicó a CIPER que “resulta escandaloso que el Ministerio del Interior, en un periodo en que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y donde existió una acusación constitucional por este tema, haya mantenido una práctica de destrucción de archivos, los que podrían haber aclarado una serie de situaciones que ocurrieron durante el estallido”.