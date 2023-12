Ministra Orellana aseguró que ex pareja de Jordhy Thompson no quiere continuar con el juicio

La mañana de este domingo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, conversó en la edición matutina de CHV Noticias con Rafael Cavada sobre la intención de Jordhy Thompson de no pagar los $100 millones de fianza para salir de Chile.

Recordemos que el jugador de Colo Colo se mantenía con la cautelar de arraigo nacional, tras la decisión tomada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago que evaluó su caso de violencia intrafamiliar. Algo de lo que no estaba de acuerdo en su momento, Camila Sepúlveda, ex pareja y víctima de Thompson.

“Encuentro nefasto y así es la justicia acá en Chile, no se puede esperar más. Él no va a volver, obviamente no va a volver. Por lo mismo lo quieren mandar para afuera, para que todo quede en nada y chao, él se va y listo, no lo condenan ni nada”, declaró en su momento Sepúlveda en conversación exclusiva con CHV Noticias.

Pues bien, la titular de la cartera mencionó que no está de acuerdo con esta posibilidad de salida del futbolista. “Hay muchos intereses económicos de por medio, de representantes, de clubes, etc. Y es algo que cobra mucha relevancia y se habla de la carrera y los excedentes que dejaría para el club, pero eso no son los focos para nosotras”, cuestionó la autoridad.

“Para nosotros el foco es el bienestar y la seguridad de la víctima, y no una carrera futbolística”, agregó.

Víctima de Jordhy Thompson no quiere seguir con el juicio

Pero también se refirió a las decisiones de la víctimas en casos de violencia de género, donde reveló que “Camila ha dicho muy claramente que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada. (…) Eso es lo que ha expresado nuestra representada”.

Orellana agregó que siempre van a respaldar las decisiones de las mujeres adultas, “porque las mujeres son libres de decidir si quieren seguir con el proceso judicial o no. Por eso este tipo de delito tienen mucha importancia la voluntad de la mujer”.

“Nosotros no vamos a continuar con acciones legales hasta que Camila lo decida”, sentenció la ministra.

