Ministra Orellana y condena a López: “Estamos contentos con que no se haya acogido la argumentación misógina”

El cineasta Nicolás López recibió una condena de 5 años y un día de prisión efectiva, tras ser declarado culpable por delitos de abuso sexual. Al respecto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, apuntó a que hay diversos elementos importantes en esta resolución. Primero, dijo, se considera el contexto donde había una “cultura de silencio”, donde también “conocimos testimonios de actrices que no solo no tuvieron ganancia alguna con levantar su voz, sino que además se han visto excluidas del espacio de trabajo”. Por otro lado, desprendió que en “cierto tipos de entornos más autoritarios, con informalidad en el trabajo, suelen propiciar situaciones de abuso o acoso sexual y laboral”. Respecto del juicio de López, la titular de la cartera sostuvo que “como Ministerio de la Mujer estamos muy contentos con que el tribunal penal de Viña del Mar no haya acogido la argumentación misógina que se vio durante todo este juicio. La señal que se daba es que si una mujer levanta la voz, su vida personal va a ser expuesta (…). Las defensas de los acusados van a dejar de ocupar estos argumentos tan retrógrados, en medida que los jueces no les hagan caso. Y en este caso, los jueces no hicieron eco de esta estrategia tan evidente de denostar a las actrices”. Finalmente, la secretaria de Estado reiteró a CHV Noticias que “nos parece que es una muy buena señal que en un caso de connotación pública se haya escuchado a las víctimas y no se haya atendido a la campaña de desprestigio de la defensa”, haciendo un llamado a cuestionar las lógicas con que funciona la industria.