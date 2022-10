“Es nuestro compromiso”: Ministra Orellana reveló que gobierno trabaja en proyecto de aborto seguro sin causales

En relación a los detalles de la iniciativa, la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género aclaró que "no hay ninguna legislación en el mundo que no la tenga (el límite de semanas) y este tampoco será el caso. Asimismo, enfatizó en la necesidad de dialogar al respecto, ya que esto "no se hace por tincada nuestra".