Ministra Orellana tras dichos de Izkia Siches: “Se ponen más ligeritos de piel cuando es una mujer la que se pone dura”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a los dichos de su par del Interior, Izkia Siches, durante su intervención en la Cámara Baja durante la discusión de una nueva prórroga al Estado de Excepción en la macrozona sur.

Es que la secretaria de Estado generó el rechazo de la oposición debido a sus declaraciones en relación al rol del gobierno ante los hechos de violencia en la zona y la delincuencia en el resto del país.

De hecho, la sesión de este viernes fue suspendida brevemente luego que dijera que “los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para La Araucanía y esto lo quiero recalcar, porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubo cuatro años donde de 400 eventos de violencia llegamos a más de 1.700. Entonces claramente no nos fue muy bien”.

Una vez fue retomada la instancia, la ex presidenta del Colmed se disculpó expresando que “quiero manifestar que mi frase fue desafortunada, porque tuvo una interpretación que no quise darle y quiero retractarme y pedir las disculpas a todos y reiterar que el énfasis de mi intervención era llamar a que nos pongamos de acuerdo. Me retracto y pido las disculpas correspondientes”.

Escucha el audio acá:

La defensa de la ministra Orellana

En ese contexto, la ministra Orellana indicó que “yo creo que independiente que efectivamente la ministra reconoció que quizás la frase pudo haber sido desafortunada, es evidente que hay parlamentarios que tienen un estándar muy distinto cuando hay palabras duras o ironías entre ministros hombres y ministras mujeres”.

“Creemos que hay algunos que se ponen bastante más ligeritos de piel cuando es una mujer la que se pone más dura”, añadió frente a los medios presentes en La Moneda.