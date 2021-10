Un grupo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia denunció que la titular de la cartera, Karla Rubilar, habría usado recursos públicos para apoyar la campaña parlamentaria de su pareja, el periodista Christian Pino.

Según una carta consignada a través de un reportaje de T13, los trabajadores aseguraron que el candidato a diputado por el Distrito 8 “es parte del chat oficial de la Dirección de Prensa y Gabinete, donde se discuten y toman decisiones sobre las actividades de la ministra y por consiguiente del ministerio, hace parte de chats de campaña a miembros de gabinete y comunicaciones”.

“Cuando se dio a conocer la candidatura por el distrito 8 del sr. Christian Pino, es ahí donde se intensifica la actitud irregular del equipo de la ministra, puesto que se comienza a articular al equipo de gabinete y comunicaciones para trabajar en la campaña parlamentaria dentro del horario laboral”, detalla la misiva, en la que develan falta de probidad y mal uso de recursos públicos.

Lee también: Jaime Bassa por aniversario del 18-O: “Desde la CC recogemos el mandato popular en clave de inclusión y justicia social”

Asimismo, indican que por medio de estas conversaciones virtuales se organizaban reuniones, donde se estregaba asesorías y se solicitaba crear actividades de campaña en pleno horario de trabajo.

También exponen que el pasado 23 de agosto, Rubilar dio la siguiente instrucción en el grupo oficial DIR Prensa 2021 MDS: “muchachos, hoy Christian parte su campaña. Por razones más que obvias nos pegarán mucho. A él por mí y a mí para que baje mi aprobación y no lo pueda ayudar. Deben ser extremadamente cuidadosos con todo, las actividades, publicaciones, redes. Atentos a restringir o borrar comentarios ‘mala leche’, etc. Estos tres meses serán difíciles, pero creo que valen la pena. Así que, por favor, los quiero por favor todos atentos”.

En otros mensajes, el propio aspirante al Congreso relevaba una entrevista en El Mercurio. “Hola, con luces y sombras salió la nota en la revista del Sábado. Para que ustedes lo evalúen interna y externamente. A mí, además de tres líneas, me gustó”, señaló.

Publicaciones de Rubilar y Pino

Luego de darse a conocer esta información, la pareja publicó unos mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram. En el caso de la secretaria de Estado, subió una imagen con un texto extraído de la Biblia.

“Mis batallas las peleo de rodillas, reconociendo que Dios tiene poder para darme la victoria, levantarme y hacerla resplandecer”, dice el gráfica, mientras que el pie se lee: “caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada”.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Karla Rubilar (@karlaenaccion)

El comunicador, en tanto, recurrió a una imagen que dice la siguiente frase: “si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos”. Además, bloqueó los comentarios en dicha publicación.