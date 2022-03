Durante la tarde de este miércoles 2 de marzo, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, rechazó la solicitud de la defensa del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez, de ser interrogado en su casa este jueves a las 09:00 horas, en el contexto de las indagatorias por los fraudes al interior de la entidad castrense.

La petición estaba basada en el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, el cual manifiesta que “si la obligación de comparecer fuere para prestar declaración y ésta afectare a alguna de las personas señaladas (…) el juez de la causa concurrirá personalmente a interrogarla en su morada o domicilio, previo aviso y fijación del día y hora en que se llevará a efecto la diligencia, salvo que el citado comparezca voluntariamente ante el tribunal”.

Asimismo, se hacía énfasis en la condición de Martínez, quien hasta hace pocas horas era un “general en servicio activo”. No obstante, luego de su renuncia que se dio a conocer en la presente jornada, la jueza, según recoge 24 Horas, “no puede imponerse como obligación a esta persecutora a proceder de acuerdo a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, tratándose de asuntos regulados por el Código de Justicia Militar“.

“Por tanto, de acuerdo a lo expuesto y a las normas legales citadas, se resuelve que no se hace lugar a lo solicitado por la defensa del inculpado“, añadió.

Por otra parte, es relevante destacar que la dimisión de Martínez se dio en medio de las acusaciones en su contra, con las cuales, es apuntado dentro de la arista de pasajes aéreos y fletes dentro de esta amplia investigación.

En ese mismo sentido, la noticia se dio a conocer un día antes de que Martínez tuviera que declarar, lo que podría haber significado la primera aprehensión de un alto mando del Ejército, en medio de sus funciones.

“Pese a que debiera contar con la presunción de inocencia que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República mi renuncia al cargo“, dijo el ex alto mando en su cuenta pública de este miércoles.

“Manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones. Siempre he actuado de buena fe, y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución”, sostuvo.

“Pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en las instancias judiciales que correspondan. Al igual que todos los miembros de las Fuerzas Armadas sujetos al código de justicia militar, me deberé someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí la tiene la mayoría de los chilenos. Entre ellas, el derecho a guardar silencio, declarar con la asistencia de un abogado y conocer los hechos por los cuales se investiga”, añadió.

Finalmente, consignar que en las indagatorias por gastos reservados del Ejército, ya han sido procesados los tres últimos comandantes en jefe: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.