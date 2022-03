La ministra del Interior, Izkia Siches, participó esta jornada del encuentro “Agenda política 2022” organizado por ICARE Chile. En este marco, la ministra realizó una fuerte crítica al sistema judicial chileno.

El tema surgió cuando apoyó los beneficios carcelarios que le fueron otorgados a los primos Tralcal, quienes fueron condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Ante esto, Siches cuestionó “¿Por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población que está regida o reglamentado, pero en algunos casos no? Y eso no es solamente para esto, ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno”.

“Si yo pillo a una persona rubia de Las Condes al lado de un crimen, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad”.

“Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias, y eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación que no hay una justicia que es homogénea y que no es mi justicia y no la reconozco como tal“, concluyó.

Reacciones de las autoridades de oposición

El senador Felipe Kast (evópoli) se refirió a los dichos de la Ministra, quien señaló que le “llama la atención que la ministra de Interior acuse de un delito a la Justicia en dos oportunidades: el primero, cuando dice que hay presos políticos, y ahora dice que la policía toma detenida a gente usando discriminación”.

“Por lo tanto, yo creo que le va a ser muy difícil como ministra lograr que Carabineros finalmente tenga algún entusiasmo de trabajar junto a ella. Le está fallando el criterio político para poder generar unidad nacional”, aseguró.

Por otra parte, también reaccionó la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, quien twitteó: “Ministra Izkia, no use el nombre de nuestra comuna para desviar el foco de la realidad: retiro de querellas, amnistía a delincuentes y permiso dominical a terroristas”.“No caiga en caricaturas odiosas y hágase cargo”, finalizó.