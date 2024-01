Camila Vallejo cuestionó carta de Daniel Andrade desde la cárcel: “El Ejecutivo no lo comparte”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió este martes a la carta que fue publicada en las redes sociales de Daniel Andrade, representante de Fundación Democracia Viva, quien se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Antofagasta.

En específico, la secretaria de Estado fue consultada respecto de la posición del Ejecutivo por el escrito, donde el imputado que está en prisión preventiva se refirió a su situación como una “prisión política”.

Al respecto, la titular de Segegob señaló que “no lo compartimos, pero tampoco es nuestra intención polemizar con una persona que está cumpliendo con al menos una medida cautelar en la cárcel”.

“La Justicia, que es autónoma, ha determinado un procedimiento y la Justicia está avanzando, y eso siempre va a ser saludable“, continuó, enfatizando que “en juicio político del concepto que se utiliza, el Ejecutivo no lo comparte“.

Qué decía la carta de Andrade

Tal como mencionamos, la cuestionada carta fue publicada en el Instagram de Daniel Andrade -el cual ahora es privado- y detalló su vida al interior del recinto penitenciario, precisamente desde la celda 10 del módulo 90.

“Quiero agradecerles sus cartas, sus muestras de cariño, su preocupación, sus rabias frente a esta injusticia. Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas“, comenzó diciendo.

“Segundo, quiero que sepan que dentro de todo estoy bien. Fui bien recibido por el resto de los reos del módulo. No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida”, continuó en la misiva.

También explicó que ha podido hacer ejercicio en un improvisado gimnasio construido con botellas y que ha conseguido leer algunos libros.

Al cierre de sus palabras, Andrade tachó esta situación como una injusticia, asegurando que “la impotencia, la rabia, la traición, serán movilizadoras”.

