Ministra Vallejo desmintió a ex seremi de Vivienda por Caso Convenios: “Nunca llegó ese informe a Presidencia”

En entrevista CHV Noticias, la ministra Camila Vallejo se refirió al Caso Convenios y desmintió al ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien hace unos días afirmó que el Gobierno había recibido un informe el 7 de junio donde se establecía un convenio con el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva. Al respecto la secretaria de Estado afirmó que “el informe de Contreras no existe. No me puedo hacer cargo de todo lo que dice el ex seremi. No se ha revelado nada que no se haya revelado antes. Nunca llegó ese informe a Presidencia”