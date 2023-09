Ministra Vallejo por gritos en Parada Militar: “Es un grupo pinochetista, no patriota”

Este martes, la ministra Camila Vallejo se refirió en el Parque O’Higgins a los gritos que se escucharon contra el presidente Gabriel Boric en la Parada Militar 2023. Al respecto resaltó que el desfile “se realizó con mucha tranquilidad”. En esa línea, explicó que “no me gusta centrarme en lo que son las cosas minoritarias y aspectos negativos. “Es un grupo pinochetista, no patriota. No se puede llamar patriota quien viene a entorpecer un acto que es republicano”, cuestionó.