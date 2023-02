Ministras respaldan a Maite Orsini tras dichos de Daniela Aránguiz: “Ya pasamos los tiempos de la inquisición”

Gran repercusión han causado las declaraciones de Daniela Aránguiz durante una transmisión en vivo junto a la periodista Cecilia Gutiérrez, donde aseguró que su ex esposo Jorge Valdivia mantendría una relación con la diputada Maite Orsini (RD).

La panelista de televisión apuntó que estuvo a punto de regresar con “El Mago” pero que, tras enterarse del supuesto vínculo, dio pie atrás. “Supe que se fueron de vacaciones juntos y yo lo he seguido viendo”, indicó.

“Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver“, dijo Aránguiz, agregando que “fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex”.

Ante esto, la parlamentaria publicó un comunicado refiriéndose a los dichos de la ex Mekano, indicando que “no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes“.

Además, denunció que en las últimas horas “mi familia y yo estamos recibiendo muchos mensajes de odio y violencia. Por favor pido que esto se detenga”.

Ministras defienden a la diputada Orsini

El hecho ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde figuras del espectáculo y la política han salido en defensa de Orsini. En este último grupo se encuentran, incluso, ministras de Estado, quienes a través de distintos medios respaldaron la declaración de la legisladora.

Una de las primeras en referirse al tema fue la titular de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter condenó los “ataques en redes” en contra de la parlamentaria.

“Nos muestran todo lo que falta para que la participación política sea plena y libre de violencia. Eso requiere que todos los sectores se comprometan a no reproducirla #SíEsMiProblema”, señaló Orellana, quien también hizo referencia a los ataques cibernéticos que ha recibido la consejera del INDH y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Constanza Valdés.

A días del #8M ataques en redes contra la diputada @maiteorsini y consejera @inddhh @conivaldesc nos muestran todo lo que falta para que la participación política sea plena y libre de violencia. Eso requiere que todos los sectores se comprometan a no reproducirla #SiEsMiProblema — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) February 27, 2023

En esa misma línea, este martes la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, fue consultada sobre la polémica en que está envuelta la diputada frenteamplista.

“Yo creo que es muy injusto que a una persona la califiquen o pretendan entrometerse en su vida privada, porque el escrutinio público al cual ella debe estar sometida, es el de su labor parlamentaria”, indicó la secretaria de Estado en el matinal Buenos Días a Todos de TVN.

Además, agrego que si Orsini “sale con A, B o C o disfruta de su vida en la playa o en la montaña, tiene que ser completamente indiferente”.

“Lo que nos importa es que cumpla su labor parlamentaria, que responsablemente apoye, lleve proyectos, esté en la sala, cuestión que yo he visto que hace permanentemente”, añadió.

Respecto a la vida privada de la legisladora, Uriarte recalcó que “ya pasamos los tiempos de la inquisición, está muy antiguo eso. Es una mujer joven, libre, no le está haciendo un perjuicio a la moral pública ni mucho menos. De verdad, suéltenla, por favor”.