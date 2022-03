Este martes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, afirmó en una entrevista que la presencialidad de las clases no está en cuestionamiento, pese a la preocupación existente ante los casos de COVID-19.

Cabe recordar que este lunes las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) y Salud (Minsal) anunciaron que se mantendrá el aforo sin restricciones, siempre que el 80% de la clase cuente con su esquema de vacunación completo, y también la flexibilización de la jornada escolar, entre otras medidas.

En ese sentido, el titular de la cartera de Educación fue enfático al indicar que “lo más importante es señalar que la presencialidad no está en cuestionamiento”.

“La decisión respecto a la flexibilidad que queremos introducir en las comunidades está asociada a todos los procesos de participación que nosotros hicimos antes y después de asumir con distintos gremios, municipios, comunidades escolares, Colegio de Profesores, entre otros”, dijo Ávila a radio ADN.

En esa línea, agregó que “aquellos establecimientos que no tienen las condiciones o que el retorno ha sido traumático dado la extensión de la jornada, tienen la posibilidad de acortar la jornada” y también que los estudiantes que tienen el beneficio de alimentación o la beca de la Junaeb, “tienen que almorzar e irse a sus casas. Las raciones de alimentación están aseguradas para todos los estudiantes del país”.

Finalmente, señaló que “lo más importante que quiero comunicar es que las decisiones no se toman en la Alameda, no se toman en Santiago, no quiero tener una definición centralista. Yo estoy entregando marcos generales, con tal de que sean las propias comunidades quienes vayan decidiendo”.