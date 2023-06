“Es indispensable”: Ministro de Justicia insiste en aprobación de ley corta para cumplir fallo contra isapres

En conversación con CHV Noticias, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió al rechazo de los recursos de aclaración de la Corte Suprema en torno al fallo de las isapres, que las obliga a devolver 1.400 millones de dólares a todos sus afiliados. Consultado sobre la posibilidad de acelerar la tramitación de la ley corta presentada por el gobierno, Cordero indicó que “debiera ser lo razonable (…) es indispensable, no solo para abordar el cumplimiento de la sentencia, sino que también para dar una solución bastante más estructural a un sistema que la última década ha tenido una judicialización sostenida”. En esa línea, explicó que “el proyecto de ley corta mantiene el sistema público-privado, lo que busca es dar viabilidad al cumplimiento de la sentencia (…) nosotros no hemos llegado a esta situación de la sentencia de noviembre, diciembre de este año en el caso de tabla de factores simplemente por un asunto aleatorio, hemos llegado producto de una sistemática judicialización de la última década, en la cual las isapres tienen bastante responsabilidad, y lo razonable, en un contexto de esas características, es que tanto el Congreso, el Ejecutivo, pero las propias las isapres, contribuyan a la solución del problema”. Con respecto a la devolución del dinero, el titular de la cartera insistió en que la devolución será en excedentes y cuando no los utilicen, “pueden ser devueltas en dinero”.