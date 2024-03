Ministro Cordero llama a Ricardo Yáñez a “evaluar su renuncia” tras salida del ex Director PDI

La noche de este domingo, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, reveló sus opiniones sobre que el Gobierno aceptara la renuncia del ex Director de la PDI, Sergio Muñoz, y dejó sobre la mesa que estos habrían “instado” a que saliera del cargo.

Ante esto, aprovechó de invitar al Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, a tomar la misma decisión de la ex máxima autoridad de la Policía de Investigaciones, puesto que también será formalizado próximamente.

¿Qué dijo el Ministro de Justicia?

“Yo esperaría que el director general evaluara su renuncia“, indicó el jefe de cartera en una entrevista con CNN Chile, recordando que el 7 de mayo Yáñez será formalizado por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos en el marco del Estallido Social.

Sobre esto, Cordero indicó que “lo que el Gobierno ha señalado, y en particular lo que ha dicho a propósito de esa fecha, y voy a referirme a lo que en particular yo he señalado, es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada en tomar una decisión”.

En caso de que el director de Carabineros no renuncie antes del día 7 de mayo, el ministro cree que se daría un “punto de inflexión”, ya que “el Gobierno ha transmitido que una situación como esa no solo distrae, sino que en el caso de las altas autoridades públicas, tiene que ver con la dignidad de la función pública que esta se desempeña“.

Recordemos que tras la renuncia de Sergio Muñoz, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que para tomar dicha decisión, se piensa “en el bien de las instituciones que tienen que servir al país”.

“Es una atribución exclusiva del Presidente de la República, y el Ejecutivo está tratando de garantizar la continuidad institucional de la policía en un contexto de seguridad que me parece que es muy evidente (…) Parte de ejercer correctamente las atribuciones es también cuidar las instituciones“, cerró el Ministro de Justicia.

