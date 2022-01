El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó los hechos de delincuencia conocidos a lo largo del país, donde vecinos de varias ciudades denuncian ser víctimas de masivos delitos e incluso secuestros.

En entrevista con Contigo en la Mañana, el secretario de Estado aseguró que “las bandas están avanzando mucho más rápidos de lo que quisiéramos con respecto al Estado” y que hay varios delitos que “hace algunos años no existían”.

Precisamente, la autoridad mencionó que se han dado casos de “secuestros exprés” por parte de antisociales que toman de rehenes a algunas personas y en pocos minutos piden un rescate en dinero o especies, para después escapar.

“No quiero entrar en el debate de la xenofobia, pero estamos en presencia de un delito que es frecuente en otros países y que lamentablemente hay una importación cuando llegan estas personas que están acostumbradas en sus países de origen a delinquir”, agregó.

Ante esto, Delgado volvió a defender la política de expulsión de ciudadanos extranjeros, reiterando que dicha medida “no es un capricho del gobierno, del ministro o del subsecretario. Todo el mundo habla más de los overoles de la situación. El criterio es que la persona que tengan antecedentes o que cometa un delito en Chile debe ser expulsada”.

“Empatizamos con la gente”

En ese contexto, el ministro recalcó que la cantidad de homicidios disminuyeron en 2021 con respecto al año anterior, pese a que e Fiscal Nacional Jorge Abbott dijo lo contrario. Sobre esto, la autoridad ejecutiva recalcó que las palabras del líder del Ministerio Público hacen referencia a antes del 2020.

Sin embargo, sí indicó que empatiza con todas las personas que pueden sentir temor ante la violencia, ya que “efectivamente, hay mayor violencia en los delitos”.

“Nosotros nos hacemos cargo en que la percepción de la gente se dispara en materia de inseguridad, pero en un dato duro con respecto a victimización, (la cifra) baja. Tenemos que hacernos cargo de ambos planos (…) Tenemos que entender por qué la gente tiene ese temor y por qué ha aumentado la violencia”, añadió.

Ley de armas

Además, Delgado valoró la aprobación de la Ley de Control de Armas por parte del Congreso, en la que cambian los requisitos para adquirir un arma y que entrega más atribuciones en materia de fiscalización.

Al respecto, Delgado enfatizó en que “a mí me gustaría avanzar en poder derechamente prohibir la importación. Lo hablé con varios parlamentarios. No tiene ningún sentido tener este tipo de juguetes. Varias armas decomisadas son modificadas. Hay una tendencia que es preocupante”.

Finalmente, apuntó a que está “muy preocupado” por la situación nacional en lo que se refiere a seguridad y que no quiere que “quede la sensación de que el ministro encuentre que está todo perfecto, todo lo contrario. Soy muy crítico de la administración de la realidad que tenemos que hacer. Es una realidad dura”.

“A las 6 de la mañana ya estoy revisando los hechos policiales de la noche y en cada uno de ellos, cuando hay violencia, me duele de verdad. No es un tema de que no vea frías estadísticas. Me duele cada caso que ocurre”, sentenció.