El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este sábado al criticado actuar del senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien tironeó la mano a la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo (DC), durante la visita del presidente Sebastián Piñera al nuevo Hospital de Curicó.

“Los que conocemos al senador Coloma sabemos que esta no es una conducta habitual en él, todo lo contrario, es una persona muy respetada y querida entre sus pares y siempre muy dialogante, que no tiene conductas de este tipo”, comenzó diciendo Delgado en medio de un punto de prensa por la detención de dos individuos por un robo con homicidio en Santiago.

Asimismo, el secretario de Estado confirmó que habló con el parlamentario. “Está muy afectado, porque siente que cometió un error, llamó a la gobernadora y le pidió disculpas. Él lo calificó como un error y una conducta impropia”, sostuvo el ministro.

“Ella (gobernadora Bravo) no se sentía cómoda en esa actividad porque no se había logrado lo que ella había pedido y en casos así es mejor no forzar a una persona a hacer algo que no quiere”, cerró la autoridad.

Cabe mencionar que tras la viralización del video en que aparece Coloma levantando con fuerza el brazo de Bravo, la propia gobernadora del Maule publicó una declaración en su cuenta de Twitter en donde se refirió a la situación que vivió. En primera instancia, enfatizó en que las personas que han normalizado “este tipo de situaciones deben entender que la sociedad cambió”.

En ese sentido, detalló que en ese momento se solicitó “una fotografía de la actividad, resuelvo no levantar el brazo para dar un saludo colectivo, del cual no soy parte. El senador levanta mi brazo en contra de mi voluntad, le manifesté mi malestar”.

“Con o sin disculpas, qué le digo a miles de niñas en el Maule y Chile, que viven diariamente situaciones de agresión o que son pasadas a llevar. Seguiré trabajando incansablemente por el respeto y el fortalecimiento del rol de la mujer en nuestra sociedad”, cerró la autoridad regional.