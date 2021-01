Este viernes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, vivió un tenso momento cuando quiso asistir al velorio de Orwal Casanova, agricultor de La Araucanía que recibió un impacto de bala cuando se encontraba en su fundo en el sector de Selva Oscura, en la comuna de Victoria.

El secretario de Estado llegó hasta el recinto en que familiares y cercanos estaban despidiendo a Casanova, donde fue increpado por un hombre que incluso amenazó con golpearlo si no se retiraba.

Ante esto, Delgado decidió retirarse del lugar para evitar mayores conflictos. Más tarde, en un punto de prensa, señaló que “no soy quién para cuestionar la reacción de algunas personas que no me recibieron como a lo mejor hubiese querido”.

“No lo tomo como algo personal, lo tomo como una reacción humana, la cual comprendo y me hago cargo, pero también pude conversar con gran parte de la familia (…) Yo no voy a ser la piedra de tope para que un funeral siga su curso, por lo tanto estuve 15 minutos o quizás un poco más y me retiré como corresponde“, agregó.

Por su parte, Franco Casanova, hijo del agricultor fallecido, afirmó que “comparto la rabia del caballero que salió en el video increpando al ministro, pienso igual que él, pero no es el momento para actuar así”.

“Si el señor ministro, subsecretario o cualquier persona viene acá a dar ayuda, darnos respuestas y soluciones, bienvenido sea, pero si vienen a hacer pantalla política para aparecer y después no cumplir, no me parece correcto“, sostuvo.