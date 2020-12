El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este viernes a la quema de cuatro buses RED que se registró durante la tarde de ayer en la Alameda, en la comuna de Estación Central.

La autoridad expresó que “no tengo el recuerdo de una quema tan masiva de buses. Con esto solo pierde la gente más vulnerable, la gente que tiene que levantarse muy temprano en la mañana para llegar a sus trabajos, la gente que llega muy tarde a sus casas luego de trabajar. Son cerca de 1.500 usuarios que pierden estos buses”.

El hecho ocurrió en el contexto de manifestaciones que se desarrollaron durante la jornada de ayer en los alrededores de La Moneda, que generaron cortes de tránsito y cierre de estaciones de Metro.

Lee también: Vivanco (HRW) descarta que en Chile existan presos políticos: “Hay que tener mucho cuidado con los conceptos”

En ese sentido, Delgado señaló que “el titular el día de mañana no es ninguna reivindicación social. Ustedes no ven hoy en los medios que esa quema de buses haya reivindicado las pensiones o la salud o la educación. No, esto es delincuencia, es lumpen, es hacer daño las personas que más lo necesitan”.

La autoridad, además, relacionó lo sucedido con los proyectos de indulto presentados por parlamentarios para quienes se encuentran detenidos por delitos en el contexto del estallido social.

“En este contexto también linkearlo con esta solicitud que existe de indultos de personas. Las personas que han cometido delitos no son presos políticos, las personas que están privadas de libertad lo están por haber cometido delitos justamente como la quema de buses”, dijo.

“Y por supuesto, que el día de mañana no vengan a decir ‘oye estás personas están privadas de libertad por haber dicho lo que pensaban, por una ideología’. Si estás personas el día de mañana están privadas de libertad es por haber hecho un daño grave al transporte público”, añadió.