Este sábado por la noche, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitó al carabinero baleado por delincuentes que realizaban un portonazo en la comuna de La Granja. La visita fue en compañía del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Tras ver al cabo herido en el Hospital Dipreca, el ministro Delgado se refirió al rol de los efectivos policiales en el país y cómo se enfrentan a los delitos.

“Estamos, lamentablemente, en presencia de lo que están expuestos nuestros Carabineros a lo largo de todo Chile”, partió señalando el jefe de la cartera del Interior.

Tras esto, Rodrigo Delgado precisó: “Son millones de procedimientos al año y en cada procedimiento, por su puesto, hay un riesgo. Pero Carabineros valientemente enfrenta su día a día, enfrentan las circunstancias“.

Siguiendo por esa línea, el Ministro volvió a señalar que los carabineros y funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) “están expuestos lamentablemente día a día a bandas criminales”.

“Estamos en presencia de delincuentes cobardes, que no tiene ningún protocolo, que no trepidan en disparar a matar con armas, muchas veces de grueso calibre, y muchas veces también relacionados con la droga, con la violencia”, añadió el ex alcalde de Estación Central.

La visita al carabinero herido

Con respecto a la visita que realizó al carabinero herido en el portonazo, Rodrigo Delgado explicó que “venimos a saludarlo y venimos también a entregarle un mensaje de aliento a él y su familia, porque Carabineros se expone a esto permanentemente“.

Junto con eso, Rodrigo Delgado expresó: “Nuestro compromiso no solamente de encontrar y poner ante la justicia a quienes lo hicieron, sino que también desbaratar diversas bandas criminales que tiene como foco el uso de armas, el uso de violencia en contra de civiles y también de nuestras policías“.

“No vamos a descansar hasta encontrarlos y que paguen por lo que hicieron”, mencionó el jefe de gabinete, agregando que acompañarán en este proceso al carabinero.

Cabe recordar que este viernes se informó que el efectivo policial quedó con un diagnóstico de “paraplejía sensibilidad zona inferior de su cuerpo”.